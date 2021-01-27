Байден запретил сажать заключенных в частные тюрьмы

Избранный президент США Джо Байден подписал указ, по которому будет прекращено использование частных тюрем для наказания преступников

Избранный президент США Джо Байден подписал указ, по которому будет прекращено использование частных тюрем для наказания преступников.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, Байден поручил главе Минюста не продлевать контракты с операторами частных центров содержания под стражей. "Это первый шаг к тому, чтобы корпорации не наживались на заключении, которое менее гуманно и менее безопасно", — заявил американский лидер. При этом распоряжение не распространяется на центры содержания под стражей иммиграционной и таможенной службы США, которые также заключают контракты с операторами частных тюрем.

Под ударом оказались две крупнейшие компании в отрасли: GEO Group Inc. и CoreCivic Inc. При этом агентство отмечает, что акции этих операторов значительно подорожали при прошлом президенте Дональде Трампе. Тот в 2016 году отменил мораторий своего предшественника Барака Обамы на подобного рода подряды в пенитенциарной системе. После этого компании стремились отказаться от федеральных контрактов, подписывая соглашения о строительстве и эксплуатации тюрем на уровне штатов.

GEO Group в ответ заявила, что в ее тюрьмах за редким исключением содержатся иностранные преступники, осужденные за преступления на федеральном уровне. Таким образом компания "позволяет государственным учреждениям заботиться о гражданах США без значительных проблем с переполненностью".

По данным Статистического управления юстиции, на конец 2019 года в частных тюрьмах США содержалось около 116 тысяч заключенных, что составляло примерно 7 процентов всех преступников на уровне штата и 16 процентов всех заключенных федерального подчинения.