Байден ввел запрет на морское бурение на обширной территории США

Президент США Джо Байден на неопределенный срок блокирует разработку нефтяных и газовых месторождений на более чем 625 миллионах акров прибрежных вод США.

Президент США Джо Байден на неопределенный срок блокирует разработку нефтяных и газовых месторождений на более чем 625 миллионах акров прибрежных вод США.

Как передает Report со ссылкой на BBC, решение принято за несколько недель до вступления Дональда Трампа в должность главы Белого дома.

Запрет распространяется на все атлантическое побережье, восточную часть Мексиканского залива, тихоокеанское побережье Калифорнии, Орегона и Вашингтона, а также участок Берингова моря у берегов Аляски.

Это решение стало одним из последних в серии климатических инициатив администрации Байдена перед возвращением Трампа в Белый дом.

Во время своей кампании Трамп обещал увеличить внутреннюю добычу ископаемого топлива, чтобы снизить цены на газ, несмотря на то, что добыча в США уже достигла рекордных уровней.

Он также пообещал отменить политику Байдена и меры по борьбе с изменением климата. Однако новый запрет не имеет конечной даты, что может усложнить его отмену.

Окончательное юридическое решение будет принято Верховным судом, где большинство судей являются представителями республиканцев.

Согласно данным Международного энергетического агентства, для ограничения глобального потепления до 1,5°C глобальный спрос на нефть и газ должен ежегодно снижаться на 5%.