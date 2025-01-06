О нас

Байден ввел запрет на морское бурение на обширной территории США

Байден ввел запрет на морское бурение на обширной территории США Президент США Джо Байден на неопределенный срок блокирует разработку нефтяных и газовых месторождений на более чем 625 миллионах акров прибрежных вод США.
Другие страны
6 января 2025 г. 17:36
Байден ввел запрет на морское бурение на обширной территории США

Президент США Джо Байден на неопределенный срок блокирует разработку нефтяных и газовых месторождений на более чем 625 миллионах акров прибрежных вод США.

Как передает Report со ссылкой на BBC, решение принято за несколько недель до вступления Дональда Трампа в должность главы Белого дома.

Запрет распространяется на все атлантическое побережье, восточную часть Мексиканского залива, тихоокеанское побережье Калифорнии, Орегона и Вашингтона, а также участок Берингова моря у берегов Аляски.

Это решение стало одним из последних в серии климатических инициатив администрации Байдена перед возвращением Трампа в Белый дом.

Во время своей кампании Трамп обещал увеличить внутреннюю добычу ископаемого топлива, чтобы снизить цены на газ, несмотря на то, что добыча в США уже достигла рекордных уровней.

Он также пообещал отменить политику Байдена и меры по борьбе с изменением климата. Однако новый запрет не имеет конечной даты, что может усложнить его отмену.

Окончательное юридическое решение будет принято Верховным судом, где большинство судей являются представителями республиканцев.

Согласно данным Международного энергетического агентства, для ограничения глобального потепления до 1,5°C глобальный спрос на нефть и газ должен ежегодно снижаться на 5%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Biden bans offshore drilling across vast area of US

Другие новости из категории

Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах
Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах
6 января 2025 г. 17:49
Президент Австрии поручил лидеру ультраправых сформировать правительство
Президент Австрии поручил лидеру ультраправых сформировать правительство
6 января 2025 г. 17:48
Премьер Франции посетит Китай для решения вопроса с поставками коньяка
Премьер Франции посетит Китай для решения вопроса с поставками коньяка
6 января 2025 г. 17:10
Салливан: США устранят барьеры для гражданского ядерного партнерства с Индией
Салливан: США устранят барьеры для гражданского ядерного партнерства с Индией
6 января 2025 г. 16:57
Франция готовится к стратегическим переговорам по Ирану с администрацией Трампа
Франция готовится к стратегическим переговорам по Ирану с администрацией Трампа
6 января 2025 г. 16:55
Американские авиакомпании отменили более 1300 рейсов из-за шторма
Американские авиакомпании отменили более 1300 рейсов из-за шторма
6 января 2025 г. 16:54
Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд на Байдена из-за блокировки сделки
Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд на Байдена из-за блокировки сделки
6 января 2025 г. 16:47
В результате взрыва в Индии погибли несколько полицейских
В результате взрыва в Индии погибли несколько полицейских
6 января 2025 г. 16:24
Кабмин ФРГ исключил возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля
Кабмин ФРГ исключил возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля
6 января 2025 г. 16:04
Rheinmetall поставит Украине еще 180 тыс. снарядов для установок Gepard
Rheinmetall поставит Украине еще 180 тыс. снарядов для установок Gepard
6 января 2025 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi