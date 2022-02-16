Байден: Запад в случае агрессии против Украины остановит "Северный поток-2"

Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток - 2".

Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток - 2".

Как передает Report, об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Если Россия предпримет шаги (против Украины – ред.), мы объединим весь мир, чтобы противостоять ее агрессии. Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля", - сказал он. "Мы создадим мощное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности. Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги (против Украины – ред.)", - добавил американский лидер.

"И что касается "Северного потока - 2", трубопровода, по которому бы природный газ доставлялся из России в Германию, то в случае, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, этого не произойдет", - заявил хозяин Белого дома.

Байден добавил, что при таком развитии событий страны Запада "создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность России".

Американский лидер допустил, что возможные новые санкции Запада против РФ могут ударить по США и привести к росту цен на топливо.

"Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере. Так что мы предпринимаем активные шаги, чтобы облегчить давление на наши энергетические рынки и противодействовать росту цен путем координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все инструменты в нашем распоряжении и помочь с ценами на бензин", - сказал он.

"Если Россия решит вторгнуться, то мы столкнемся с последствиями и у себя дома, - продолжил он. - Но американский народ понимает, что за защиту демократии и свободы приходится платить. Это дело, которое объединяет и республиканцев, и демократов".

При этом Байден отметил, что если эту цену не заплатить сейчас, то в будущем "она будет выше".