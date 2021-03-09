Байден забыл имя стоявшего рядом министра обороны

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, стоявшего рядом с политиком

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, стоявшего рядом с политиком.

Как передает Report, об этом свидетельствуют кадры, опубликованные The Sun.

Байден посвятил свою речь женщинам-военным в армии США. Глава Пентагона Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от президента, но, несмотря на это, политик не смог вспомнить ни его имя, ни название ведомства.

"Я также хочу поблагодарить сек... бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой — ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства", — сказал президент во время трансляции.