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Байден забыл имя стоявшего рядом министра обороны

Байден забыл имя стоявшего рядом министра обороны Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, стоявшего рядом с политиком
Другие страны
9 марта 2021 г. 22:07
Байден забыл имя стоявшего рядом министра обороны
Джо Байден

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, стоявшего рядом с политиком.

Как передает Report, об этом свидетельствуют кадры, опубликованные The Sun.

Байден посвятил свою речь женщинам-военным в армии США. Глава Пентагона Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от президента, но, несмотря на это, политик не смог вспомнить ни его имя, ни название ведомства.

"Я также хочу поблагодарить сек... бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой — ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства", — сказал президент во время трансляции.

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