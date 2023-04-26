Байден: ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы

США добиваются дипломатического прорыва с КНДР, но ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы.

США добиваются дипломатического прорыва с КНДР, но ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме.

"Наш договор о взаимной обороне нерушим. Это включает в себя нашу приверженность расширенному сдерживанию, а также ядерную угрозу и ядерное сдерживание. Они особенно важны в условиях, когда КНДР угрожает все чаще и грубо нарушает санкции США", - сказал американский лидер.

Байден добавил, что Сеул и Вашингтон продолжают добиваться "серьезного и существенного дипломатического прорыва с КНДР", что необходимо в том числе для укрепления стабильности на Корейском полуострове.