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Байден: ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы

Байден: ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы США добиваются дипломатического прорыва с КНДР, но ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы.
Другие страны
26 апреля 2023 г. 22:20
Байден: ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы

США добиваются дипломатического прорыва с КНДР, но ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме.

"Наш договор о взаимной обороне нерушим. Это включает в себя нашу приверженность расширенному сдерживанию, а также ядерную угрозу и ядерное сдерживание. Они особенно важны в условиях, когда КНДР угрожает все чаще и грубо нарушает санкции США", - сказал американский лидер.

Байден добавил, что Сеул и Вашингтон продолжают добиваться "серьезного и существенного дипломатического прорыва с КНДР", что необходимо в том числе для укрепления стабильности на Корейском полуострове.

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