Байден: Я абсолютно прав, решив не отправлять больше молодых на войну

Президент США Джо Байден считает, что принял правильное решение по Афганистану.

Президент США Джо Байден считает, что принял правильное решение по Афганистану.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Моя работа - выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав, решив не отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну", - сказал он, выступая в Белом доме.

Так Байден ответил на просьбу прокомментировать опросы общественного мнения, согласно которым большинство американцев не одобряют то, как развиваются события в Афганистане. Президент США отметил, что не видел этих опросов.