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Байден: Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице"

Байден: Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице" Британец, взявший заложников в техасской синагоге, мог купить оружие "на улице", а взрывных устройств при нем вопреки первоначальным опасениям не оказалось.
Другие страны
17 января 2022 г. 04:16
Байден: Взявший заложников в синагоге мог купить оружие на улице
Джозеф Байден

Британец, взявший заложников в техасской синагоге, мог купить оружие "на улице", а взрывных устройств при нем вопреки первоначальным опасениям не оказалось.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президента США Джозеф Байден.

Случившееся в городке Колливилл он назвал "актом террора". Преступник, в котором опознали 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама, был ликвидирован бойцами спецназа, освободившими всех трех заложников после 10-часового противостояния.

"У меня нет всех фактов, нет их и у генерального прокурора США Меррика Гарланда. Но, предположительно он достал оружие на улице, купил его, когда приземлился. По-видимому, у него не было бомб. Это мы знаем, хотя он говорил, что у него также есть они", - рассказал Байден журналистам.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Ola bilsin, sinaqoqda insanları girov götürən şəxs silahı küçədə alıb”

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