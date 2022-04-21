Байден выступит с заявлением по ситуации в Украине

Президент США Джо Байден выступит с новым заявлением по поводу ситуации вокруг России и Украины.

Президент США Джозеф Байден выступит с новым заявлением по поводу ситуации вокруг России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его выступление анонсировал Белый дом.

Отмечается, что Байден произнесет речь в Вашингтоне утром в четверг, 21 апреля, (17.45 по бакинскому времени).

"Президент представит обновленную информацию о России и Украине", - сообщили в Белом доме.

Накануне пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Байден "с грустью или со страхом" воспринимает ужасные фотографии из Украины, за народ Украины, за семьи, "за детей, за невинных мирных жителей, находящихся в зоне риска".