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Байден выступит с заявлением по ситуации в Украине

Байден выступит с заявлением по ситуации в Украине Президент США Джо Байден выступит с новым заявлением по поводу ситуации вокруг России и Украины.
Другие страны
21 апреля 2022 г. 07:40
Байден выступит с заявлением по ситуации в Украине

Президент США Джозеф Байден выступит с новым заявлением по поводу ситуации вокруг России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его выступление анонсировал Белый дом.

Отмечается, что Байден произнесет речь в Вашингтоне утром в четверг, 21 апреля, (17.45 по бакинскому времени).

"Президент представит обновленную информацию о России и Украине", - сообщили в Белом доме.

Накануне пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Байден "с грустью или со страхом" воспринимает ужасные фотографии из Украины, за народ Украины, за семьи, "за детей, за невинных мирных жителей, находящихся в зоне риска".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı bəyanatla çıxış edəcək

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