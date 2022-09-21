Байден выступил за расширение Совбеза ООН

США выступают за увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН.

США выступают за увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира.

"Члены Совета Безопасности ООН, включая США, должны постоянно придерживаться и защищать Устав ООН, а также воздерживаться от применения права вето за исключением редких, чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективности СБ", - заявил американский лидер.

На сегодня постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.