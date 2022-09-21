Байден выступил за расширение Совбеза ООН

США выступают за увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН.
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По его словам, пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира.
"Члены Совета Безопасности ООН, включая США, должны постоянно придерживаться и защищать Устав ООН, а также воздерживаться от применения права вето за исключением редких, чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективности СБ", - заявил американский лидер.
На сегодня постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.