Байден выступил с заявлением в связи с терактами в Кабуле

Американские разведслужбы считают, что теракт в столице Афганистана организовала группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Американские разведслужбы считают, что теракт в столице Афганистана организовала группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением террористической организации "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с обращением с связи с терактами в Кабуле.

"Этим вечером в Кабуле, как вы все знаете, произошел теракт, о котором мы говорили и опасались. По оценкам разведывательного сообщества, группировка, известная как "ИГ в Хорасане", совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила еще нескольких", - отметил глава государства.

США сделают все возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактом в Кабуле, заявил Байден. "Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить!" - сказал он.

Байден заявил о готовности одобрить для военных в Кабуле отправку дополнительных сил в случае необходимости, однако те заявили, что пока не нуждаются в них.

"Я заявил военным, что, если им нужны дополнительные силы, я их предоставлю. Но военные из Комитета начальников штабов, командующие в поле связались со мной, они подтвердили готовность выполнять миссию так, как она была спланирована, чтобы вывезти как можно больше людей в установленные сроки. Они считают, что это лучший способ действия", - сказал он во время выступления в Белом доме.

Продолжая заявление Байден сказал, что Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана более 100 тыс человек за последние 11 дней.

"Более 100 тыс. американских граждан, партнеров США, афганцев, которые помогали нам, а также других людей были вывезены в безопасное место за последние 11 дней. Только за последние примерно 12 часов еще 7 тыс человек выли вывезены", - сказал он.

США не позволят террористам помешать проведению эвакуации из Афганистана. "Террористы нас не сдержат, мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию", - сказал он, добавив, что военные США продолжают эвакуацию, несмотря на опасность новых атак.

Байден считает, что миллионы афганцев хотели бы покинуть страну.