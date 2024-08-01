Байден выступил с заявлением после обмена заключенными с Россией

США в рамках обмена заключенными с Россией получили трех своих граждан и одного обладателя грин-карты.

США в рамках обмена заключенными с Россией получили трех своих граждан и одного обладателя грин-карты.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, опубликованного на сайте Белого дома.

Отмечается, что речь идет о журналисте WSJ Эване Гершковиче, бывшем морпехе Поле Уилане, журналистке Алсу Курмашевой и оппозиционном политике Владимире Кара-Мурзе.

Байден отметил, что за время его президентства США вернули 70 граждан.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенными между РФ, США и Германией. Операция была проведена при содействии Национальной разведывательной организации Турции.