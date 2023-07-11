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Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО

Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО Президент США Джо Байден выступает за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО.
Другие страны
11 июля 2023 г. 16:18
Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден выступает за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

"По данным источника, Байден выступает за то, чтобы Украину освободили от участия в плане действий по членству в НАТО. Это означает, что от Киева не будут требовать участия в многолетнем плане и доказательств того, что страна проделала необходимые для вступления реформы в сфере обороны, экономики и политики", - пишет агентство.

В сообщении указывается, что с американской точки зрения вступление Киева в НАТО станет актуальным вопросом только после завершения украинского конфликта.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что руководители стран альянса продолжают обсуждение предложения об отмене для Украины плана действий по членству в альянсе.

"Мы обсуждаем пакет предложений", - сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе. Столтенберг пояснил, что в этот пакет входят сформулированные им же ранее три предложения: работа над оперативной совместимостью ВС Украины и НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отказ в случае с Украиной от плана действий по членству в НАТО.

"Финальных решений пока нет", - добавил тогда Столтенберг.

План действий по членству в НАТО - программа, призванная помочь странам, претендующим на членство в альянсе, соответствовать всем требованиям.

Генсек НАТО пояснил, что если в НАТО откажутся от данной программы для Украины, это будет означать упразднение одного из этапов на пути Киева в альянс.

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Версия на английском языке Biden advocates simplifying process of Ukraine’s accession to NATO

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