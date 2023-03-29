Байден выразил обеспокоенность заявлениями о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси

Президент США Джо Байден считает, что российское тактическое ядерное оружие еще не размещено на территории Беларуси. Но он обеспокоен заявлениями Москвы относительно этих планов.

Президент США Джо Байден считает, что российское тактическое ядерное оружие еще не размещено на территории Беларуси. Но он обеспокоен заявлениями Москвы относительно этих планов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил журналистам после возвращения в Вашингтон из штата Северная Каролина.

Говоря об этих заявлениях российской стороны, он отметил: "Они этого еще не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолете". "Конечно, я обеспокоен этим", - добавил Байден.

Комментируя по просьбе журналистов слова президента России Владимира Путина относительно этого, американский лидер выступил с утверждением: "Как я и говорил вам в течение последнего года, он ведет опасные разговоры. Это вызывает беспокойство".