Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит искренность и серьезный подход.

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит искренность и серьезный подход.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом этой страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне президента США, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.

"Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искренен ли он и насколько он серьезен", - заявил Байден.