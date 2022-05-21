О нас

Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит искренность и серьезный подход.
Другие страны
21 мая 2022 г. 12:52
Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит искренность и серьезный подход.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом этой страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне президента США, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.

"Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искренен ли он и насколько он серьезен", - заявил Байден.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
21 мая 2022 г. 13:16
Карабахские скакуны и Грузия
ФотоКарабахские скакуны и Грузия
21 мая 2022 г. 12:06
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
21 мая 2022 г. 11:20
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
20 мая 2022 г. 19:10
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
20 мая 2022 г. 16:35
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
20 мая 2022 г. 15:45
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
20 мая 2022 г. 15:43
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
20 мая 2022 г. 15:34
Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане
Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане
20 мая 2022 г. 14:23
Доктор наук: Вирус обезьяньей оспы вполне может перерасти в эпидемию
Доктор наук: Вирус обезьяньей оспы вполне может перерасти в эпидемию
20 мая 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi