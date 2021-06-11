Байден выдвинул уроженца Кубы на пост министра ВМС США

Президент США Джо Байден выдвинул уроженца Кубы Карлоса дель Торо на пост министра ВМС США.

Президент США Джо Байден выдвинул уроженца Кубы Карлоса дель Торо на пост министра ВМС США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

Согласно этим данным, дель Торо родился в Гаване, а в 1962 году вместе со своей семьей эмигрировал в США в качестве беженца. В сообщении отмечается, что кандидат имеет сорокалетний опыт работы в сфере "национальной безопасности и военно-морского флота".

Кандидатуру дель Торо теперь предстоит рассмотреть Сенату Конгресса США.

Министр ВМС отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение военно-морских сил, а также за финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не являются членами президентского кабинета.