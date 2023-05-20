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Байден выдвинул кандидатуру нового помощника госсекретаря США

Байден выдвинул кандидатуру нового помощника госсекретаря США Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Джеймса О'Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии,
Другие страны
20 мая 2023 г. 07:08
Байден выдвинул кандидатуру нового помощника госсекретаря США

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Джеймса О'Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии,

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Белый дом.

"Президент Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть (...) Джеймса К. О'Брайена кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии", - говорится в заявлении.

С 2022 года и по настоящее время О'Брайен занимает пост главы Управления по координации санкционной политики госдепартамента.

В марте пост помощника главы госдепартамента по делам Европы и Евразии, который занимается вопросами, связанными, в том числе непосредственно с Россией, а также отношениями Вашингтона с рядом его важнейших союзников, покинула Карен Донфрид.

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    Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ dövlət katibinin yeni köməkçisi vəzifəsinə namizəd irəli sürüb

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