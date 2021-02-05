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Байден выдвинул кандидата на пост главы USAID

Байден выдвинул кандидата на пост главы USAID Президент США Джо Байден направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства США по международному развитию (USAID).
Другие страны
5 февраля 2021 г. 04:07
Байден выдвинул кандидата на пост главы USAID
Саманты Пауэр

Президент США Джо Байден направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства США по международному развитию (USAID).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Кандидатура направлена в Сенат: Саманта Пауэр выдвигается на должность руководителя USAID", - сказано в сообщении. О решении Байдена выдвинуть на этот пост именно ее, было объявлено в середине января. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Пауэр предстоит ответить на вопросы законодателей, через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры на должность главы USAID.

Лауреат Пулитцеровской премии 2003 года, 50-летняя уроженка Ирландии Пауэр занимала пост постоянного представителя США при ООН с 2013 по 2017 годы.

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Версия на азербайджанском языке Bayden USAID rəhbəri vəzifəsinə Samanta Pauerin namizədliyini irəli sürdü

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