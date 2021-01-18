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Байден выдвинул кандидата на пост главы биржевого регулятора США

Байден выдвинул кандидата на пост главы биржевого регулятора США Избранный президент США демократ Джозеф Байден объявил о выдвижении Гэри Генслера, бывшего члена руководства банка Goldman Sachs, на пост главы федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Другие страны
18 января 2021 г. 20:28
Байден выдвинул кандидата на пост главы биржевого регулятора США
Гэри Генслер

Избранный президент США демократ Джозеф Байден объявил о выдвижении Гэри Генслера, бывшего члена руководства банка Goldman Sachs, на пост главы федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте переходной команды Байдена.

Генслер с ноября 2020 года входит в переходную команду Байдена, где занимается вопросами деятельности финансовых институтов. Как отмечается в сообщении переходной команды Байдена, Генслер в 2016 году был финансовым руководителем предвыборной кампании кандидата на пост президента Хиллари Клинтон, а в 2008 году - финансовым советником предвыборной кампании Барака Обамы.

Как отметила телекомпания CNN, Генслер "известен как сторонник введения более жестких мер регулирования банков и его выдвижение на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США служит указанием на то, что администрация Байдена проводит более жесткую политику в отношении финансовых институтов".

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