Байден выдвинул Бернса на должность посла США в КНР

Американский президент Джо Байден в понедельник направил на рассмотрение Сената Конгресса Соединенных Штатов кандидатуру бывшего постоянного представителя США при НАТО Николаса Бернса на должность посла страны в КНР.

Американский президент Джо Байден в понедельник направил на рассмотрение Сената Конгресса Соединенных Штатов кандидатуру бывшего постоянного представителя США при НАТО Николаса Бернса на должность посла страны в КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Кандидатуры, направленные в Сенат... Николас Бернс... (выдвигается) на должность чрезвычайного и полномочного посла США в КНР", - говорится в сообщении. О своем намерении выдвинуть на этот пост Бернса глава вашингтонской администрации объявил в августе. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Бернсу предстоит ответить на вопросы законодателей. Через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения его кандидатуры на должность главы дипмиссии США в Китае.

Бернс в 1995-1997 годах возглавлял пресс-службу Госдепартамента в администрации президента Билла Клинтона. В течение остальных четырех лет пребывания демократа у власти он являлся послом США в Греции. В 2001-2005 годах Бернс был постоянным представителем при НАТО, а с 2005 по 2008 год работал заместителем госсекретаря Кондолизы Райс по политическим вопросам в администрации Джорджа Буша - младшего.