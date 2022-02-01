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Байден выдвинет Бриджит Бринк на должность посла США на Украине

Байден выдвинет Бриджит Бринк на должность посла США на Украине Президент США Джозеф Байден выдвинет кандидатом на должность посла США в Киеве кадрового дипломата Бриджит Бринк, которая в настоящий момент возглавляет диппредставительство в Словакии.
Другие страны
1 февраля 2022 г. 07:22
Байден выдвинет Бриджит Бринк на должность посла США на Украине
Бриджит Бринк

Президент США Джозеф Байден выдвинет кандидатом на должность посла США в Киеве кадрового дипломата Бриджит Бринк, которая в настоящий момент возглавляет диппредставительство в Словакии.

Как передает Report, об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

В Белом доме и Госдепартамента на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили. В случае выдвижения кандидатуру Бринк должен будет утвердить Сенат Конгресса США.

Должность главы диппредставительства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон, временным поверенным в делах США на Украине в настоящее время является Кристина Квин. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме. В мае 2019 года она покинула свой пост по личному требованию занимавшего тогда пост главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в начале января сообщила журналистам, что поиск кандидатуры нового американского посла на Украине продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Ukraynadakı səfir vəzifəsinə Bricit Brinkin namizədliyini irəli sürəcək

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