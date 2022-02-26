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Байден выделил Украине военную помощь на 600 млн долларов

Байден выделил Украине военную помощь на 600 млн долларов Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении военной помощи Украине. Общая сумма составляет 600 млн долларов США.
Другие страны
26 февраля 2022 г. 09:17
Байден выделил Украине военную помощь на 600 млн долларов

Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении военной помощи Украине. Общая сумма составляет 600 млн долларов США, в том числе в сфере обороны - 350 млн.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Я делегирую госсекретарю следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине",— говорится в меморандуме.

В рамках полномочий госсекретарь США должен определить, соответствует ли интересам США предоставление безвозмездной помощи Украине в размере 250 млн долларов, говорится в документе. Еще в 350 млн долларов оценены предметы обороны и услуги военного министерства, которые поручает президент США, в частности обучение и тренировки.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что она нужна "для демилитаризации Украины". Ряд стран, включая США, ввели антироссийские санкции. Сегодня, 26 февраля, введены ограничения против Путина.

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