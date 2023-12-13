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Байден выделил Украине помощь в размере 200 млн долларов

Байден выделил Украине помощь в размере 200 млн долларов Президент США Джозеф Байден одобрил выделение военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 01:42
Байден выделил Украине помощь в размере 200 млн долларов

Президент США Джозеф Байден одобрил выделение военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, американский лидер заявил об этом на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Я не хочу, чтобы вы теряли надежду в борьбе с российской военной интервенцией", - сказал Байден Зеленскому.

Президент США призвал Конгрес одобрить выделение дополнительных средств для поддержки Украины до начала рождественских каникул: "Это один из таких моментов - необходимо одобрить дополнительное финансирование Украины до ухода на каникулы, до того, как он сделает президенту РФ Владимиру Путину самый большой рождественский подарок, какой только возможно".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Zelenski ilə görüşüb və Ukraynaya 200 milyon dollarlıq hərbi yardımı elan edib

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