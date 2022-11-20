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Байден выдает замуж внучку в Белом доме

Байден выдает замуж внучку в Белом доме Президент США Джо Байден выдает в субботу замуж свою старшую внучку Наоми, дочь Хантера Байдена, на церемонии в Белом доме.
Другие страны
20 ноября 2022 г. 00:48
Байден выдает замуж внучку в Белом доме

Президент США Джо Байден выдает в субботу замуж свою старшую внучку Наоми, дочь Хантера Байдена, на церемонии в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN.

Избранником 28-летней Наоми Байден стал 25-летний юрист Питер Нил.

По данным источника, бракосочетание состоит из трех частей. Церемония началась на Южной лужайке резиденции главы государства в 11:15 по местному времени (20:15, бакинское время). Несмотря на прохладную погоду в Вашингтоне, на улице не был установлен тент. Гости свадьбы прибыли утром на территорию комплекса и сдавали тест на коронавирус.

Организацию свадьбы поручили известной фирме, которая ранее уже занималась большими приемами в Белом доме. Расценки агентства начинаются от 300 тыс долларов США. Как и другие проводившиеся в Белом доме свадьбы, мероприятие оплачивается из личных средств.

После обмена кольцами молодожены запланировали обед и небольшую вечеринку в семейном кругу, а вечером - прием для гостей с десертами и танцами. Телеканал отмечает, что именно Наоми первой подтолкнула деда к участию в выборах. Наоми Байден и Питер Нил переехали в Белый дом еще в августе.

Отметим, что Джо Байден отметит 20 ноября 80-летие.

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