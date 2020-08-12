Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джозеф Байден выбрал сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джозеф Байден выбрал сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты.

Как передает Report, об этом сообщил сам политик в своем Twitter-аккаунте.

"Имею честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис — бесстрашного бойца за маленького человека и одного из лучших государственных служащих страны — в качестве моего напарника", — написал он. Как отмечает Reuters, Харрис стала первой афроамериканкой, которая выдвигается на этот пост.

Камала Харрис является сенатором от штата Калифорния с 2017 года. До этого с 2011 года занимала пост генерального прокурора Калифорнии.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Ожидается, что кандидатом на пост от республиканцев станет действующий глава государства Дональд Трамп, демократов представит Джозеф Байден.