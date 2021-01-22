Байден ввел карантин для авиапассажиров

Американские власти вводят в связи с пандемией требование уходить на карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом

Американские власти вводят в связи с пандемией требование уходить на карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом.

Как передает Report, этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

"В свете появления нового штамма COVID, о котором стало известно, мы сейчас вводим новые меры в отношении лиц, прибывающих в США воздушным транспортом из других стран. В дополнение к ношению маски любому прибывающему в США самолетом из другой страны нужно будет сделать тест еще до посадки, до вылета. А также уходить на карантин, когда они прибывают в Америку", — пояснил Байден.

Ранее сообщалось, что Джо Байден помешает тогда еще действующему лидеру Дональду Трампу снять ограничения, введенные в прошлом году из-за пандемии коронавируса, на въезд в США из ряда стран.

Дональд Трамп собирался с 26 января снять введенные ранее из-за COVID-19 ограничения на въезд для определенной группы людей: иностранцев, которые недавно посещали страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию и Бразилию. Однако он оставил ограничения в отношении КНР и Ирана.