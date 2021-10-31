Байден: Введение минимального налога для корпораций изменит мировую экономику

Президент США Джозеф Байден уверен, что инициативы по введению минимального глобального налогообложения для крупных компаний пользуются поддержкой руководителей стран Группы двадцати (G20) и позволят изменить мировую экономику.

Президент США Джозеф Байден уверен, что инициативы по введению минимального глобального налогообложения для крупных компаний пользуются поддержкой руководителей стран Группы двадцати (G20) и позволят изменить мировую экономику.

Как передает Report, соответствующее заявление американский лидер опубликовал в Twitter .

"Здесь, на саммите G20, лидеры, представляющие 80% мирового ВВП, - как союзники, так и конкуренты - ясно дали понять, что поддерживают минимальный глобальный налог", - отметил глава администрации США, который находится в Риме. По мнению американского лидера, "это больше, чем просто договоренность о налогах". Как отметил Байден, речь идет об "изменении мировой экономики" и защите интересов населения путем дипломатических усилий.

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила 8 октября, что входящие в нее страны достигли договоренности относительно введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для фирм с доходом от 750 млн евро. Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023-м. Другая договоренность предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе части налогов из стран, где расположены штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и получают прибыль.