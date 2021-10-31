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Байден: Введение минимального налога для корпораций изменит мировую экономику

Байден: Введение минимального налога для корпораций изменит мировую экономику Президент США Джозеф Байден уверен, что инициативы по введению минимального глобального налогообложения для крупных компаний пользуются поддержкой руководителей стран Группы двадцати (G20) и позволят изменить мировую экономику.
Другие страны
31 октября 2021 г. 05:17
Байден: Введение минимального налога для корпораций изменит мировую экономику
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден уверен, что инициативы по введению минимального глобального налогообложения для крупных компаний пользуются поддержкой руководителей стран Группы двадцати (G20) и позволят изменить мировую экономику.

Как передает Report, соответствующее заявление американский лидер опубликовал в Twitter.

"Здесь, на саммите G20, лидеры, представляющие 80% мирового ВВП, - как союзники, так и конкуренты - ясно дали понять, что поддерживают минимальный глобальный налог", - отметил глава администрации США, который находится в Риме. По мнению американского лидера, "это больше, чем просто договоренность о налогах". Как отметил Байден, речь идет об "изменении мировой экономики" и защите интересов населения путем дипломатических усилий.

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила 8 октября, что входящие в нее страны достигли договоренности относительно введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для фирм с доходом от 750 млн евро. Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023-м. Другая договоренность предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе части налогов из стран, где расположены штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и получают прибыль.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "Minimal verginin tətbiqi qlobal iqtisadiyyatı dəyişəcək"

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