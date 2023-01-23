Байден вступил в 2023 год с самыми низким рейтингом за время президентства

Президент США Джо Байден вступил в 2023 год с самыми низкими рейтингами за время президентства, несмотря на результаты промежуточных выборов, по итогам которых демократы удержали Сенат, а потери в Палате представителей удалось сдержать до минимума.

Президент США Джо Байден вступил в 2023 год с самыми низкими рейтингами за время президентства, несмотря на результаты промежуточных выборов, по итогам которых демократы удержали Сенат, а потери в Палате представителей удалось сдержать до минимума.

Как передает Report , опрос Reuters-Ipsos показал, что 40 процентов американцев одобряют работу Байдена. Это на пункт выше, чем в опросе, проведенном в прошлом месяце, но достаточно низко, чтобы вызвать тревогу у демократов, ожидающих сигнала Байдена о переизбрании в 2024 году, который, как ожидается, поступит после обращения к Конгрессу.

Рейтинги одобрения Байдена находятся между рейтингами его непосредственных предшественников, бывших президентов Трампа и Обамы, на данном этапе их полномочий.

По данным Gallup, на третьем году его президентства рейтинг Обамы колебался в районе 44 процентов. Трамп, в то же время, имел рейтинг одобрения 37 процентов. Обама относительно легко выиграл переизбрание, в то время как Трамп проиграл свою заявку на переизбрание в тесной гонке с Байденом.