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Байден встретится со Столтенбергом в Вашингтоне 7 июня

Байден встретится со Столтенбергом в Вашингтоне 7 июня Президент США Джо Байден 7 июня проведет в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Другие страны
4 июня 2021 г. 23:15
Байден встретится со Столтенбергом в Вашингтоне 7 июня
Йенс Столтенберг и Джо Байден

Президент США Джо Байден 7 июня проведет в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник президент встретится в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом", - указала она.

По словам Псаки, американский лидер и генсек Североатлантического альянса обсудят детали предстоящего совещания НАТО на высшем уровне, которое пройдет в Брюсселе 14 июня. Кроме того, как указала пресс-секретарь Белого дома, Байден и Столтенберг поднимут вопросы укрепления трансатлантического сотрудничества "перед лицом вызовов, исходящих от России и Китая", а также ряд других тем, касающихся обеспечения безопасности.

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