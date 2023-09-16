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Байден встретится на полях ГА ООН с главами центральноазиатских республик

Байден встретится на полях ГА ООН с главами центральноазиатских республик Президент США Джо Байден на полях мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 01:22
Байден встретится на полях ГА ООН с главами центральноазиатских республик

Президент США Джо Байден на полях мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с руководителями Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как передает Report, об этом заявил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент также встретится с президентами пяти центральноазиатских государств: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - сказал он. По словам Салливана, это будет первая встреча на уровне глав государств. "Этот первый саммит позволит лидерам обсудить ряд вопросов: от региональной безопасности до торговли и взаимных связей, изменения климата и текущих реформ по совершенствованию управления и укреплению верховенства закона", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что Байден встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. "Они обсудят непосредственные проблемы и долгосрочные тенденции", - отметил он. "Президент также проведет традиционный прием с участием мировых лидеров, где он сможет взаимодействовать с десятками глав государств и правительств со всего мира", - сказал Салливан.

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