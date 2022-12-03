Байден встретился в Бостоне с принцем Уильямом

Президент США Джо Байден в пятницу во время рабочей поездки в Бостон (штат Массачусетс) встретился с принцем Уильямом.

Президент США Джо Байден в пятницу во время рабочей поездки в Бостон (штат Массачусетс) встретился с принцем Уильямом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию из Бостона вели американские новостные телеканалы.

"Рад вновь вас видеть", - сказал американский лидер. Байден и принц Уильям пожали друг другу руки, поговорили несколько минут, после чего вместе направились в президентскую библиотеку-музей имени Джона Ф. Кеннеди.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее на брифинге отмечала, что на встрече с принцем Уильямом Байден, в частности, планирует обсудить борьбу с изменением климата.