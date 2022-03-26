Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины

Президент США Джо Байден принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.

Президент США Джо Байден принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает журналистский пул.

"Президент сидел за длинным белым столом между госсекретарем Блинкеном и министром обороны Остином напротив украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и украинского министра обороны Алексея Резникова", - говорится в сообщении.

Байден совершает двухдневный видит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета. Ранее сообщалось, что президенты США и Польши Джо Байден и Анджей Дуда встретились в польском Жешуве.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу в Варшаве намерен принять участие во встрече министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена с их украинскими коллегами Алексеем Резниковым и Дмитрием Кулебой соответственно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на распространенное в субботу заявление Белого дома.

"Этим утром президент Байден примет участие во встрече [государственного] секретаря Блинкена и министра [обороны] Остина и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Украины Алексея Резникова", - говорится в сообщении.

В пятницу президент США прибыл в Польшу с двухдневным визитом. В тот же день он провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув.