Байден встретился с главой МИД Украины

Президент США Джо Байден встретился с находящимся в Вашингтоне главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Президент США Джо Байден встретился с находящимся в Вашингтоне главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден встретился с министром Кулебой, чтобы подтвердить приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в распространенном сообщении.

Байден заявил Кулебе о готовности США и союзников ответить на дальнейшую агрессию РФ. "Он также подтвердил, что США продолжат предоставлять поддержку в сфере безопасности и макроэкономическую помощь Украине", - отмечается в заявлении.