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Байден встретился с главой МИД Украины

Байден встретился с главой МИД Украины Президент США Джо Байден встретился с находящимся в Вашингтоне главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 04:18
Байден встретился с главой МИД Украины

Президент США Джо Байден встретился с находящимся в Вашингтоне главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден встретился с министром Кулебой, чтобы подтвердить приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в распространенном сообщении.

Байден заявил Кулебе о готовности США и союзников ответить на дальнейшую агрессию РФ. "Он также подтвердил, что США продолжат предоставлять поддержку в сфере безопасности и макроэкономическую помощь Украине", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Ukraynanın XİN rəhbəri ilə görüşüb

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