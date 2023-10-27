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Байден встретился с главой МИД Китая

Байден встретился с главой МИД Китая В Белом доме президент США Джо Байден принял главу министерства иностранных дел Китая Ван И.
Другие страны
27 октября 2023 г. 22:47
Байден встретился с главой МИД Китая

В Белом доме президент США Джо Байден принял главу министерства иностранных дел Китая Ван И.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В рамках диалога Байден отметил, что американская и китайские стороны должны ответственно управлять конкуренцией в своих отношениях и держать открытыми линии коммуникаций.

Президент США также сообщил, что Вашингтон и Пекин должны работать над решением глобальных проблем.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен и находящийся с официальным визитом в США глава МИД КНР Ван И обсудили вопросы, по которым у сторон имеются разногласия.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, встреча состоялась "в рамках продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий". Блинкен во время встречи выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Переговоры продолжатся 27 октября.

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