Байден встретился с главой МИД Китая

В Белом доме президент США Джо Байден принял главу министерства иностранных дел Китая Ван И.

В Белом доме президент США Джо Байден принял главу министерства иностранных дел Китая Ван И.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В рамках диалога Байден отметил, что американская и китайские стороны должны ответственно управлять конкуренцией в своих отношениях и держать открытыми линии коммуникаций.

Президент США также сообщил, что Вашингтон и Пекин должны работать над решением глобальных проблем.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен и находящийся с официальным визитом в США глава МИД КНР Ван И обсудили вопросы, по которым у сторон имеются разногласия.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, встреча состоялась "в рамках продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий". Блинкен во время встречи выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Переговоры продолжатся 27 октября.