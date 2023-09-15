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Байден вспомнил свои слова о том, что Китай "не уважает" Россию

Байден вспомнил свои слова о том, что Китай "не уважает" Россию Президент США Джо Байден рассказал, как заявил российскому лидеру Владимиру Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года, что Пекин не уважает Москву.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 04:26
Байден вспомнил свои слова о том, что Китай не уважает Россию

Президент США Джо Байден рассказал, как заявил российскому лидеру Владимиру Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года, что Пекин не уважает Москву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава вашингтонской администрации выступал в штате Мэриленд с посвященной американской экономике речью.

"Я сказал: "Я не ожидаю, что вы привлечете Китай, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает", - утверждал Байден.

Напомним, что 12 сентября на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином на ВЭФ Путин заявил, что Москва и Пекин уже добились беспрецедентно высокого уровня отношений, намерены развивать сотрудничество и дальше.

Президенты России и США провели 16 июня 2021 года в Женеве встречу. Разговор с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Putinə Çinin Rusiyaya hörmət etmədiyini deyib

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