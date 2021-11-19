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Байден временно передаст полномочия вице-президенту Харрис

Байден временно передаст полномочия вице-президенту Харрис Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице.
Другие страны
19 ноября 2021 г. 18:58
Байден временно передаст полномочия вице-президенту Харрис

Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь сообщила, что глава государства отправится в медицинский центр Уолтера Рида на медосмотр, где ему сделают плановую колоноскопию.

Она также указала, что во второй половине дня в пятницу Белый дом опубликует отчет о состоянии здоровья американского лидера по итогам медобследования.

Это станет первым случаем с момента прихода его администрации к власти, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту.

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