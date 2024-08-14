Байден впервые прокомментировал военную операцию ВСУ в Курской области РФ

Президент США Джо Байден охарактеризовал военную вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ как "настоящую дилемму".
Как передает
"Это создает настоящую дилемму для президента России Владимира Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я могу сказать об этом, пока оно (боевые действия - ред.) активно", — сказал Байден.
Отметим, что это первый официальный комментарий главы США о прорыве ВСУ на российскую территорию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС его страны контролируют 74 населенных пункта в Курской области РФ.