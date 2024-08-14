Байден впервые прокомментировал военную операцию ВСУ в Курской области РФ

Президент США Джо Байден охарактеризовал военную вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ как "настоящую дилемму".

Президент США Джо Байден охарактеризовал военную вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ как "настоящую дилемму".

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом американский лидер заявил, выступая перед журналистами в Новом Орлеане.

"Это создает настоящую дилемму для президента России Владимира Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я могу сказать об этом, пока оно (боевые действия - ред.) активно", — сказал Байден.

Отметим, что это первый официальный комментарий главы США о прорыве ВСУ на российскую территорию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС его страны контролируют 74 населенных пункта в Курской области РФ.