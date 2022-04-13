Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом

Президент США Джозеф Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

Президент США Джозеф Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

Как передает Report, об этом пишет CNN .

Во время выступления в штате Айова он заявил, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, совершит ли диктатор геноцид в другой стране.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", - сказал президент.

Также Байден сообщил, что санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день со стратегического нефтяного запаса, чтобы помочь справиться с "путинским повышением цен".