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Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом

Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом Президент США Джозеф Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.
Другие страны
13 апреля 2022 г. 04:39
Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом

Президент США Джозеф Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

Как передает Report, об этом пишет CNN.

Во время выступления в штате Айова он заявил, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, совершит ли диктатор геноцид в другой стране.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", - сказал президент.

Также Байден сообщил, что санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день со стратегического нефтяного запаса, чтобы помочь справиться с "путинским повышением цен".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətlərini ilk dəfə olaraq soyqırım adlandırıb

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