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Байден: Вопрос о возможности поставок в Украину ракет ATACMS еще рассматривается

Байден: Вопрос о возможности поставок в Украину ракет ATACMS еще рассматривается Вопрос о передаче Украине американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS по-прежнему будет рассматриваться правительством США.
Другие страны
30 мая 2023 г. 02:12
Байден: Вопрос о возможности поставок в Украину ракет ATACMS еще рассматривается

Вопрос о передаче Украине американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS по-прежнему будет рассматриваться правительством США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом перед вылетом из Вашингтона в штат Делавэр заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать российские удары по объектам в Украине, сказал, что "это не является неожиданным". По мнению президента США, удары РФ свидетельствуют о необходимости передачи Украине всего, в чем она нуждается. В связи с этим Байден подчеркнул, что возможность поставок Киеву комплексов ATACMS все еще рассматривается.

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