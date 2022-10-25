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Байден во вторник пройдет третью ревакцинацию от COVID-19

Байден во вторник пройдет третью ревакцинацию от COVID-19 Президент США Джо Байден во вторник получит уже третью "бустерную" дозу вакцины от коронавируса COVID-19.
Другие страны
25 октября 2022 г. 17:41
Байден во вторник пройдет третью ревакцинацию от COVID-19

Президент США Джо Байден во вторник получит уже третью "бустерную" дозу вакцины от коронавируса COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Белый дом.

"Президент получит обновленную вакцину от COVID-19 и призовет всех... внести вклад, чтобы защитить себя, своих близких и свои сообщества", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что обновленная вакцина ориентирована на подварианты BA.4 и BA.5 штамма коронавируса "омикрон", которые являются наиболее распространенными в США на данный момент. Уже более 20 млн американцев получили обновленную вакцину.

Байден прошел вторую ревакцинацию от COVID-19 в конце марта этого года. После этого он переболел коронавирусом дважды.

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