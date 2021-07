Президент США Джо Байден в ходе своего выступления забыл имя главы министерства здравоохранения и социальных служб страны Хавьера Бесерры.

Как передает Report, соответствующие видео было размещено в Twitter издания Insider Paper.

В прямом эфире телеканала C-SPAN глава Белого дома назвал министра по имени - Хавьер. Однако после этого американский лидер запнулся и назвал главу ведомства "господин секретарь".

В декабре прошлого года политик неправильно произнес имя Бесерры, который тогда еще был кандидатом на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб, но позже исправился.

Ранее Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина, назвав его "парень вон там, который управляет этим подразделением".