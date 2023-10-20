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Байден вновь выступил за двухгосударственное решение ближневосточной проблемы

Байден вновь выступил за двухгосударственное решение ближневосточной проблемы Президент США Джо Байден во второй раз за последние несколько дней призвал к двухгосударственному решению ближневосточной проблемы, невзирая на нынешнюю резкую эскалацию напряженности между израильтянами и палестинцами.
Другие страны
20 октября 2023 г. 06:15
Байден вновь выступил за двухгосударственное решение ближневосточной проблемы

Президент США Джо Байден во второй раз за последние несколько дней призвал к двухгосударственному решению ближневосточной проблемы, невзирая на нынешнюю резкую эскалацию напряженности между израильтянами и палестинцами.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы не можем махнуть рукой на двухгосударственное решение. Израиль и палестинцы в равной степени заслуживают того, чтобы жить достойно в безопасности и мире", - заявил американский лидер.

При этом глава администрации США выразил мнение, что Израиль не несет ответственности за трагедию в госпитале Аль-Ахли в секторе Газа. Президент сказал, что скорбит в связи с гибелью мирных палестинцев, "в том числе по поводу взрыва в госпитале в Газе, который не был устроен израильтянами".

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