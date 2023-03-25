Байден вновь оговорился, перепутав Канаду с Китаем

Президент США Джо Байден случайно похвалил Китай вместо Канады, говоря о позиции североамериканской страны в отношении миграции.
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Он отметил, что США расширяет легальные пути миграции, стремясь обеспечить безопасность и гуманитарную основу, одновременно препятствуя незаконной миграции, которая подпитывает эксплуатацию и торговлю людьми.
"Итак, сегодня я аплодирую Китаю за то, что он вышел... Извините, я аплодирую Канаде, - запнулся Байден под смех канадских парламентариев. - Вы можете сказать, о чем я думаю... о Китае. Я пока не буду вдаваться в подробности. Я приветствую активизацию Канадой подобных программ".