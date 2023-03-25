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Байден вновь оговорился, перепутав Канаду с Китаем

Байден вновь оговорился, перепутав Канаду с Китаем Президент США Джо Байден случайно похвалил Китай вместо Канады, говоря о позиции североамериканской страны в отношении миграции.
Другие страны
25 марта 2023 г. 23:09
Байден вновь оговорился, перепутав Канаду с Китаем

Президент США Джо Байден случайно похвалил Китай вместо Канады, говоря о позиции североамериканской страны в отношении миграции.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, Байден оговорился во время выступления в канадском парламенте в Оттаве, где проходили обсуждения касательно иммиграционной политики США.

Он отметил, что США расширяет легальные пути миграции, стремясь обеспечить безопасность и гуманитарную основу, одновременно препятствуя незаконной миграции, которая подпитывает эксплуатацию и торговлю людьми.

"Итак, сегодня я аплодирую Китаю за то, что он вышел... Извините, я аплодирую Канаде, - запнулся Байден под смех канадских парламентариев. - Вы можете сказать, о чем я думаю... о Китае. Я пока не буду вдаваться в подробности. Я приветствую активизацию Канадой подобных программ".

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Версия на азербайджанском языке Kanadanı Çinlə qarışdıran Bayden deputatların gülüşünə səbəb olub

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