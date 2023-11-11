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В США надеются, что влияние Китая на Иран предотвратит эскалацию конфликта в Газе

В США надеются, что влияние Китая на Иран предотвратит эскалацию конфликта в Газе Президент США Джо Байден на предстоявшей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином намерен поднять вопрос об использовании Китаем своего влияния на Тегеран во избежание перерастания конфликта Израиля и палестинской группировки ХАМАС в региональный.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 09:52
В США надеются, что влияние Китая на Иран предотвратит эскалацию конфликта в Газе

Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином намерен поднять вопрос об использовании Китаем своего влияния на Тегеран во избежание перерастания конфликта Израиля и палестинской группировки ХАМАС в региональный.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Politico.

"Когда два лидера встретятся в нераскрытом пока месте в районе залива Сан-Франциско, Байден призовет Си Цзиньпина использовать свое влияние на Тегеран, чтобы помешать Ирану и его ставленникам использовать войну Израиля с ХАМАС для разжигания более широкого регионального конфликта", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке United States hopes China's influence on Iran will prevent escalation of conflict in Gaza

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