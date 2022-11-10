Байден: Властям США стоит изучить сотрудничество Маска с другими странами

Американские власти должны рассмотреть вопрос о взаимодействии бизнесмена Илона Маска с другими странами.

Американские власти должны рассмотреть вопрос о взаимодействии бизнесмена Илона Маска с другими странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден в Белом доме.

"Я думаю, что сотрудничество и (или) технические связи Илона Маска с другими странами достойны изучения вне зависимости от того, делает ли он что-либо нецелесообразное. Я не утверждаю этого, я лишь говорю, что это достойно изучения", — сказал он.

Ранее в США сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи призвал Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) провести расследование в отношении инвесторов из Саудовской Аравии, которые анонсировали масштабные вложения в Twitter после того, как владельцем соцсети стал предприниматель Илон Маск.