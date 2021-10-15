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Байден: Власти США готовы к вакцинации от коронавируса детей 5-11 лет

Байден: Власти США готовы к вакцинации от коронавируса детей 5-11 лет Власти Соединенных Штатов готовы к проведению вакцинации от коронавируса всех детей в стране в возрасте от 5 до 11 лет.
Другие страны
15 октября 2021 г. 03:10
Байден: Власти США готовы к вакцинации от коронавируса детей 5-11 лет

Власти Соединенных Штатов готовы к проведению вакцинации от коронавируса всех детей в стране в возрасте от 5 до 11 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме с краткой речью о ходе борьбы с распространением ковида в стране.

"Знаю, что родители с нетерпением ждут вакцин для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Хорошая новость заключается в том, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, а также эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний готовы в течение следующих нескольких недель вынести определение относительно того, будет ли применение вакцины одобрено для данной возрастной категории", - сказал глава вашингтонской администрации.

"Если оно будет одобрено, то американские власти готовы. Мы закупили столько доз вакцин, что их будет достаточно для всех детей в США в возрасте от 5 до 11 лет", - отметил Байден. Он пообещал, что вакцинация детей будет организована удобным для родителей образом.

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