Байден: Власти США готовы к вакцинации от коронавируса детей 5-11 лет

Власти Соединенных Штатов готовы к проведению вакцинации от коронавируса всех детей в стране в возрасте от 5 до 11 лет.

Власти Соединенных Штатов готовы к проведению вакцинации от коронавируса всех детей в стране в возрасте от 5 до 11 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме с краткой речью о ходе борьбы с распространением ковида в стране.

"Знаю, что родители с нетерпением ждут вакцин для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Хорошая новость заключается в том, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, а также эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний готовы в течение следующих нескольких недель вынести определение относительно того, будет ли применение вакцины одобрено для данной возрастной категории", - сказал глава вашингтонской администрации.

"Если оно будет одобрено, то американские власти готовы. Мы закупили столько доз вакцин, что их будет достаточно для всех детей в США в возрасте от 5 до 11 лет", - отметил Байден. Он пообещал, что вакцинация детей будет организована удобным для родителей образом.