Байден включил Кению в число основных союзников США вне НАТО

Президент США Джо Байден предоставил Кении статус основного союзника вне Североатлантического альянса.
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Американский лидер подчеркнул, что "включает Кению в число основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО". Байден в мае уведомил Конгресс о планах предоставить Кении этот статус.
Тогда он заявил, что данное решение является "признанием содействия со стороны Кении на протяжении многих лет в зоне ответственности Африканского командования Вооруженных сил США".
Отметим, что статус основного союзника вне НАТО указывает на тесные отношения между государствами и дает "иностранным партнерам определенные преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности", но при этом "не влечет никаких обязательств в области безопасности" со стороны США.
Кения станет 19-й в списке стран, обладающих статусом основного союзника США вне НАТО.