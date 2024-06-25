Байден включил Кению в число основных союзников США вне НАТО

Президент США Джо Байден предоставил Кении статус основного союзника вне Североатлантического альянса.

Президент США Джо Байден предоставил Кении статус основного союзника вне Североатлантического альянса.

Как передает Report , об этом говорится в меморандуме, распространенном пресс-службой Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что "включает Кению в число основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО". Байден в мае уведомил Конгресс о планах предоставить Кении этот статус.

Тогда он заявил, что данное решение является "признанием содействия со стороны Кении на протяжении многих лет в зоне ответственности Африканского командования Вооруженных сил США".

Отметим, что статус основного союзника вне НАТО указывает на тесные отношения между государствами и дает "иностранным партнерам определенные преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности", но при этом "не влечет никаких обязательств в области безопасности" со стороны США.

Кения станет 19-й в списке стран, обладающих статусом основного союзника США вне НАТО.