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Байден вернулся к работе в очном режиме

Байден вернулся к работе в очном режиме Президент США Джо Байден в среду вернулся к работе в очном режиме после того, как в течение нескольких дней был на карантине из-за заражения новым коронавирусом.
Другие страны
27 июля 2022 г. 21:32
Байден вернулся к работе в очном режиме

Президент США Джо Байден в среду вернулся к работе в очном режиме после того, как в течение нескольких дней был на карантине из-за заражения новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заверил американский лидер.

"Мой тест на COVID-19 только что показал отрицательный результат после того, как я был в самоизоляции пять дней. К счастью, я теперь смогу вернуться к работе в очном режиме", - сказал он, выступая в Розовом саду Белого дома. "Слава Богу, что у меня были слабо выраженные симптомы, я быстро выздоровел и отлично себя чувствую. В течение всего того времени, которое я провел в самоизоляции, я мог работать, выполнять должностные обязанности без каких-либо помех", - сказал Байден.

"Сейчас мы столкнулись с новым вариантом (коронавируса) BA.5. Это отличающийся высокой трансмиссивностью вариант омикрон-штамма, который мы видели минувшей зимой. На самом деле этим новым вариантом, которым заразился я, заразилось много людей по всему миру, не только в США", - отметил Байден. "Мы должны принять меры предосторожности, чтобы попытаться замедлить распространение этого вируса", - подчеркнул он. Вместе с тем глава Белого дома добавил, что из-за особенностей BA.5 "многие... заразятся, даже принимая меры предосторожности".

Байден призвал американцев прививаться и ревакцинироваться от коронавируса. Он завершил выступление словами: "А теперь я могу вернуться в Овальный кабинет (Белого дома)".

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