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Байден: Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой

Байден: Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (21:06 - бакинское время).
Другие страны
12 февраля 2022 г. 22:21
Байден: Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (21:06 - бакинское время).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Белом доме.

"Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США", - заявили в Белом доме.

Согласно этим данным, Байден обсудил с Путиным "усиливающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной". Глава Белого дома предупредил, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае "вторжения" РФ в эту страну. "Президент Байден четко дал понять президенту Путину, что хотя Соединенные Штаты остаются готовыми к дипломатическому взаимодействию в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы к другим сценариям", - отмечается в заявлении.

Согласно данным американской стороны, разговор продолжался больше часа. Он начался, как ранее заявил Белый дом, в 11:04 по времени восточного побережья США (20:04 - бакинское время). Глава администрации США проводит эти выходные в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Президенты России и США общались до этого по телефону в конце прошлого года. 7 декабря у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве глав государств прошла в Женеве в июне 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "ABŞ Rusiya ilə həm diplomatik fəaliyyətə, həm də digər ssenarilərə hazırdır"

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