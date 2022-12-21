Байден в январе отправится в Мексику для участия в саммите стран Северной Америки

Президент США Джо Байден 9 января отправится в Мексику для участия во встрече лидеров стран Северной Америки.
"Я рад сообщить, что президент Байден 9 и 10 января посетит Мехико для участия в саммите стран Северной Америки", - сказал он. Помимо Байдена, участие в трехсторонней встрече примут президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Как отметил Кирби, на саммите американский лидер намерен обсудить борьбу с изменением климата, повышение конкурентоспособности стран Северной Америки, вопросы нелегальной миграции.