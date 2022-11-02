Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком

Президент США Джо Байден, выступая в штате Флорида, перепутал Украину с Ираком.

Президент США Джо Байден, выступая в штате Флорида, перепутал Украину с Ираком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция выступления президента велась на канале Белого дома в YouTube.

"Инфляция - это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России", - утверждал Байден. "Простите, война на Украине", - сразу исправился американский лидер.

"Я думаю об Ираке, потому что там умер мой сын. Из-за этого умер", - объяснил свою ошибку Байден.

Его старший сын Бо Байден в 2008-2009 годах служил в Ираке. В 2015 году он умер в возрасте 46 лет от рака мозга после госпитализации в США. Президент ранее допускал, что причиной развития рака у его сына могло быть воздействие токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах, в том числе в Ираке.