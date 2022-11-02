О нас

Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком

Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком Президент США Джо Байден, выступая в штате Флорида, перепутал Украину с Ираком.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 00:30
Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком

Президент США Джо Байден, выступая в штате Флорида, перепутал Украину с Ираком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция выступления президента велась на канале Белого дома в YouTube.

"Инфляция - это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России", - утверждал Байден. "Простите, война на Украине", - сразу исправился американский лидер.

"Я думаю об Ираке, потому что там умер мой сын. Из-за этого умер", - объяснил свою ошибку Байден.

Его старший сын Бо Байден в 2008-2009 годах служил в Ираке. В 2015 году он умер в возрасте 46 лет от рака мозга после госпитализации в США. Президент ранее допускал, что причиной развития рака у его сына могло быть воздействие токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах, в том числе в Ираке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
1 ноября 2022 г. 23:17
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
1 ноября 2022 г. 23:11
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
1 ноября 2022 г. 23:07
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
1 ноября 2022 г. 22:58
Разоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
ВидеоРазоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
1 ноября 2022 г. 21:10
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
1 ноября 2022 г. 19:08
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
1 ноября 2022 г. 14:04
В Азербайджане увеличивается размер среднемесячной пенсии
В Азербайджане увеличивается размер среднемесячной пенсии
1 ноября 2022 г. 13:50
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
1 ноября 2022 г. 12:28
Минобороны: Генштаб Армении не осведомлен об оперативной обстановке
Минобороны: Генштаб Армении не осведомлен об оперативной обстановке
31 октября 2022 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi